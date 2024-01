ASCOLI Cantiere aperto per trasformare il giardino di Palazzo Saladini Pilastri in un parco pubblico di circa 6.500 metri quadrati che sarà aperto a cittadini e turisti. Un parco che sarà impreziosito dalla riqualificazione del giardino all’italiana presente e anche da “stanze verdi” per attività didattiche. La consegna dei lavori da parte del sindaco Marco Fioravanti al consorzio romagnolo che si è aggiudicato l’appalto è avvenuta ieri mattina, seguita da un sopralluogo. L’intervento, con un investimento di 1,9 milioni, è stato formalmente avviato. Nel frattempo, nella zona di piazza San Tommaso è stata sistemata una paratia che servirà da area-cantiere sia per completare la riqualificazione di alcune vie minori che per il restyling della piazza. Sia per il parco Saladini Pilastri che per piazza San Tommaso l’Arengo ha ottenuto finanziamenti con il bando Pinqua rispettivamente per 2,5 milioni e per 800mila euro.

Il parco e la piazza

Con l’avvio del cantiere, si lavora – con monitoraggio costante del sindaco insieme all’assessore Marco Cardinelli e al dirigente Ugo Galanti - per trasformare questa area di circa 6.500 metri quadrati annessa a Palazzo Saladini Pilastri, che si estende fino al fiume Tronto, in un parco pubblico. Per valorizzare il giardino all’italiana con un viale centrale caratterizzato da rocchi di colonne in travertino, si pensa di utilizzare queste colonne come elemento di sostegno di grandi vasi contenenti piante di limoni, aranci e mandarini. Inoltre, sono state previste strutture reversibili per ospitare funzioni di servizio al palazzo, ma anche “stanze verdi” per svolgere attività didattiche e ricreative oltre a delle “gallerie verdi” composte da totem ricoperti da vegetazione sia verticale che orizzontale. Nella zona di piazza San Tommaso, invece, è stata aperta ieri un’area cantiere per accogliere, al momento, il materiale necessario alla riqualificazione di alcune vie della zona, e che, dopo alcuni sondaggi servirà per i lavori sulla piazza per innovativi inserti verdi, un’area-giochi con prato attrezzata e attrezzature per un’area-fitness. L’Arengo conferma che durante i lavori saranno garantiti il transito e la sosta dei residenti.