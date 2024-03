Coppia vive nascosta a Disneyland per 15 anni, ma nessun visitatore se n'è mai accorto: ecco perché

Vivere dentro Disneyland è probabilmente il sogno di moltissimi fan del magico universo creato da Walt Disney. Una coppia di americani, Owen e Dolly Pope, lo ha realizzato per ben 15 anni: i due texani, infatti, hanno vissuto nell'enorme parco divertimenti in California tra il 1955 e il 1971, come racconta il sito Allociné. C'è ovviamente un motivo dietro a tutto questo: la coppia era responsabile della “Fattoria dei pony”, la principale attrazione equestre di Disneyland. I due alloggiavano a Frontierland, un’area del parco divertimenti californiano dedicata al selvaggio West, nascosta alla vista della maggior parte dei visitatori.

Chi erano Owen e Dolly

Owen e Dolly erano grandi specialisti di cavalli e furono contattati negli anni ’50 come consiglieri di Walt Disney per quanto riguardava le attrazioni equestri nel parco che stava per aprire. Una volta assunti, i coniugi si stabilirono nella “Casa del Papa”, un’elegante casa bianca e verde di 120 mq situata dietro al ranch aperto al pubblico.