Christian e Michelle, dipendenti della Nike travolti e uccisi in bici dal carico perso da un camion sulla pista ciclabile

Sposati da più di 20 anni, Christian e Michelle erano due dipendenti della Nike e sono morti, la scorsa settimana, travolti dal carico di legno trasportato da un camion, lungo un percorso ciclabile panoramico. Christian Deaton, 52 anni, e Michelle Deaton, 48 anni, di Portland, Oregon, Stati Uniti, sono stati uccisi durante il loro giro in bicicletta nella Napa Valley, in California. Il camion viaggiava a circa 60 chilometri orari e pare li stesse superando.

Christian, nello specifico, è morto sul luogo dell'incidente lo scorso martedì, mentre Michelle è morta più tardi in ospedale.



L'incidente

Our hearts go out to the family and friends of Michelle and Christian Deaton, two bicyclists who were visiting from... Pubblicato da Napa County Bicycle Coalition su Mercoledì 18 ottobre 2023

Il viaggio tra California e Las Vegas

La pista ciclabile sul tratto di strada in cui è stata investita la coppia sposata è delineata da una striscia di vernice bianca e ci sono segnali affissi lungo tutto il Silverado Trail, il percorso panoramico che percorre il lato orientale della Napa Valley, in California, in cui erano in vacanza. «I nostri cuori sono rivolti alla famiglia e agli amici di Michelle e Christian Deaton - ha scritto il Napa County Bicycle Coalition che gestisce il percorso turistico -, due ciclisti che erano in visita da Portland, Oregon e sono stati uccisi mentre pedalavano sul Silverado Trail. Questa enorme perdita evitabile è pesante nei nostri cuori e nelle nostre menti. Vivere qui, pedalare qui e visitare questo luogo dovrebbe essere sicuro per tutti gli utenti della strada, e siamo incredibilmente dispiaciuti che i Deatons non siano stati tenuti al sicuro».

L'amata coppia era a Napa per un viaggio di due settimane, con l'obiettivo di andare ad una serie di concerti, secondo i loro amici.

La tappa successiva, dopo la California, sarebbe dovuta essere Las Vegas.

Elizabeth LeMay, un'amica della coppia, ha detto: «Condividevano così tanto amore l'uno per l'altra. Erano una coppia che incontri una volta sola nella vita». A parlare, anche il papà di Christian: «Ho perso mio figlio Christian e mia nuora Michelle in un tragico incidente in bicicletta un paio di giorni fa. Erano così speciali per tutti quelli che li conoscevano, le loro vite si arricchivano. E tutti quelli che li conoscevano ora piangono la loro perdita. Pregate per noi».