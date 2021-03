Paura in strada, divorata dalle fiamme la motrice di un autoarticolato. In salvo il conducente

TOLENTINO - Motrice di un autoarticolato distrutta dal fuoco, il conducente è riuscito a mettersi in salvo. E' successo questa mattina a Tolentino dove i vigili del fuoco sono intervenuti, alle 8, in località Terme di S. Lucia. La squadra di Tolentino, in collaborazione con il personale dell'autobotte proveniente dalla Centrale dei vigili del fuoco di Macerata ha spento l'incendio confinando le fiamme alla motrice dell'autoarticolato. Non si segnalano danni a persone anche se c'è stata molta apprensione per il timore che l'incendio si potesse propagare.

APPROFONDIMENTI IL CASO Vaccino Covid in gravidanza, nata la prima bambina con gli anticorpi:... LA PANDEMIA Covid, nelle Marche oggi i nuovi positivi sono 856. Impennata di... ABRUZZO Festa per la scoperta del sesso del bebè: trenta invitati in... CORONAVIRUS Lucia positiva Covid a due anni, la mamma: «Febbre altissima e...

LEGGI ANCHE

Vaccino Covid in gravidanza, nata la prima bambina con gli anticorpi: la madre si era vaccinata alla 37esima settimana

LEGGI ANCHE

Covid, nelle Marche oggi i nuovi positivi sono 856. Impennata di contagi nella provincia di Ancona /Guarda la mappa del virus in tempo reale

© RIPRODUZIONE RISERVATA