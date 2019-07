Con l'Audi si schianta contro un camion, paura per il figlio di un ex consigliere regionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Auto contro camion: nell’impatto è rimasto coinvolto Stefano Massi, figlio di Francesco, già consigliere regionale e fratello di Alessandro, ex assessore del comune di Tolentino. Il giovane, fortunatamente, non ha riportato lesioni, ma per precauzione ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.Erano da poco trascorse le 10 di ieri quando si è verificato l’incidente nell’incrocio che da contrada Santa Lucia conduce alla Bura di Tolentino. Stefano Massi era a bordo di un’Audi 3 e stava scendendo dalla Bura quando, per motivi in corso di accertamento ha impattato contro un camion, che si dirigeva verso San Severino Marche. Sul posto sono giunti i carabinieri di Tolentino proprio per i rilievi. Il traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione di mezzi ha subito dei rallentamenti.