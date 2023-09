TOLENTINO La squadra Cuori Sibillini, guidata da mister Fabrizio Castori, ha conquistato il trofeo “Rinascere insieme’’ battendo la formazione della Nazionale italiana cantanti per 3 a 0. Gol di Nerpiti e doppietta di Bucchi. Erano presenti circa duemila persone sugli spalti, l’altra sera, allo stadio della Vittoria di Tolentino per seguire la Partita del Cuore. La manifestazione, a scopo benefico, ha permesso di raccogliere 15mila euro di incasso che sarà devoluto interamente ai Comuni del cratere sismico per sostenere il Progetto Sorriso, finalizzato alla realizzazione di centri aggregativi e interventi per i giovani. I Comuni del cratere, infatti, da 7 anni devono fare i conti con la mancanza di strutture, soprattutto aggregative.

La Nazionale italiana cantanti, sensibile al tema, è così scesa in campo per sostenere i Comuni terremotati sfidando in campo molti dei sindaci che li guidano. È stata una serata straordinaria – dice la consigliera di parità della Provincia di Macerata, Deborah Pantana - dove ha vinto la solidarietà, grazie ad Edoardo Mattioli e Stefano Gobbi che hanno creduto a questo progetto, agli sponsor che ci hanno aiutato, ma soprattutto alle tante famiglie che sono venute allo stadio. Grazie all’Anffas, alla Lega del filo d’oro e ai ragazzi del CentroArancia».

I presenti in campo: da Cricca a Ruggeri



Più che soddisfatto Edoardo Mattioli, presidente della Pro loco Tct. L’incontro di calcio è stata anche l’occasione per un Memorial Jimmy Fontana, a dieci anni dalla scomparsa del cantante maceratese. L’artista Nazzareno Rocchetti per la circostanza ha realizzato un’opera in ricordo del cantante. Tanti cantanti presenti in campo, la squadra della Nazionale era composta da Sergej, Moreno il biondo, Paolo Vallesi, Marco Ligabue, Ubaldo Pantani, Piccolo G, Giammaria, Ludwig, Cricca, Il Tre, Enrico Ruggeri, a disposizione Niveo, Andrea Galderisi, Piero Romitelli, Michele Pecora, Ndg, J-Pata, Crytical, Lorenzo Menichelli, Zeno Lattanzi, Marco Empy. L’allenatore Sandro Giacobbe. La compagine dei Cuori Sibillini con responsabile tecnico il medico Stefano Gobbi, e allenatore Fabrizio Castori, formata da Andrea Armellini, Mauro Sclavi, Antonio Balzano, Marco Giuliodori, Romano Carancini, Mirko Taccola, Simone Damiani, Paolo Paolini, Christian Bucchi, Danilo Soddino, Giuseppe Magi, Roberto Tizzoni, Massimo Nerpiti, Andrea Casoni, Mirco Siloresi, Samuele Conforti, Mauro Romoli, Alessandro Gentilucci, Mirko Carota, Vincenzo Felicioli, David Buschettari. Durante la manifestazione è stato dedicato un cuore alle donne vittime di violenza, con la frase «Rispetta le donne, dai un calcio alla violenza». Accanto al cuore Deborah Pantana, il sindaco di San Severino Rosa Piermattei e l’assessore di Castelraimondo Ilenia Cittadini. Prima della partita si sono esibite le ex coriste del Cantapiccolo e la Banda Nazzareno Gabrielli.