MACERATA Si svolgerà il prossimo 7 settembre, allo stadio della Vittoria di Tolentino, dalle ore 18, “Rinascere insieme”, l’evento a scopo benefico per realizzare il “Progetto sorriso” a favore dei giovani dei Comuni del cratere sismico del 2016, che culminerà alle 20.45 con la partita di calcio tra la Nazionale italiana cantanti e Cuori Sibillini, formazione composta da vecchie glorie dello sport, sindaci dei Comuni del cratere, personaggi del mondo della cultura e ragazzi del Liceo scientifico sportivo di Camerino.

L’evento sarà anche l’occasione per celebrare il memorial Jimmy Fontana a dieci anni dalla scomparsa. È stato presentato da sindaci, consiglieri regionali, sponsor, organizzatori e Nazzareno Rocchetti, artista e fisioterapista di tanti atleti di livello mondiale, che realizzerà una scultura in ricordo di Jimmy Fontana. A coinvolgere tutti è stata Deborah Pantana, consigliera di Parità della Provincia di Macerata.



«Raccoglieremo fondi – dice - per dare ai ragazzi dell’entroterra la possibilità di partecipare, il prossimo anno, a campi scuola, per avere un centro di aggregazione». L’artista Enzo Grassetti, inoltre, realizzerà un cuore in legno, opera dedicata alle donne vittime di violenza. Il Ct di Cuori Sibillini, il medico Stefano Gobbi, coadiuvato da mister Fabrizio Castori, svela una parte della formazione, che sarà composta da «Lupatelli, Balsano, Palombi, Mazzaferro. Debbono confermare la loro presenza anche Ravanelli, Giannichedda e Antonioli. La squadra sarà composta da una trentina di persone, tra le quali sindaci e amministratori del territorio. Fino a ora abbiamo venduto 800 biglietti. Noi speriamo di riempire lo stadio, che ha capienza di 4.000 posti, ma anche 2.000 persone presenti rappresenterebbero un buon risultato».



Il giornalista Paolo Notari, in rappresentanza della Nazionale italiana cantanti, aggiunge: «Dal 1981 a oggi la Nazionale ha disputato oltre 600 partite, con 30 milioni di spettatori e 110 milioni di euro incassati». Della squadra faranno parte, tra gli altri, il capitano Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Leo Gassman e «un paio di personaggi top secret», dice Notari, che potrebbero essere Gianni Morandi e Mogol.