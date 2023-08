Scende dal pullman, trovato con lo zaino pieno di eroina, hashish e cellulari

MACERATA - Negli ultimi giorni, come condiviso nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, è stata intensificata, a supporto dei servizi già svolti dalle “Volanti” della Questura l’attività di controllo nel capoluogo, con l’impiego di unità del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e unità cinofile della Polizia di Stato.

I servizi di prevenzione svolti dalla Polizia di Stato per garantire maggiore sicurezza sul territorio sono stati effettuati sia in centro che nelle zone circostanti con posti di controllo, vigilanza ad obiettivi sensibili e alle aree più a rischio.

Particolare attenzione è stata dedicata ai luoghi di aggregazione giovanile, alle aree verdi della città, alla stazione ferroviaria e degli autobus e alle aree ritenute più a rischio sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza e fenomeni legati ad ogni forma di illegalità.

L’attività svolta ha consentito finora di identificare a partire dalla giornata di mercoledì scorso . 394 persone e sottoporre a controllo 119 veicoli.

Nell’ambito dei citati servizi, nel pomeriggio di giovedì scorso, i poliziotti della Squadra Volante impiegati nel servizio rafforzato di controllo del territorio unitamente a quelli del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia nei pressi della Stazione Ferroviaria di Macerata, insospettiti dall’incedere e dall’atteggiamento procedevano al controllo di un 31 enne originario del Ghana il quale, appena sceso da un pullman proveniente da Fabriano, si incamminava in direzione viale Don Bosco con fare circospetto fino a quando, accortosi della presenza della Polizia, tentava di defilarsi nel chiaro tentativo di eludere il controllo.

Subito inseguito e fermato veniva sottoposto a perquisizione, anche con l’ausilio delle unità cinofile a disposizione e veniva trovato in possesso di oltre un etto di hashish, occultato all’interno di uno zaino ed avvolto in dei giornali nonché di alcuni telefoni cellulari e schede sim sui cui verranno espletati accertamenti ed alcune centinaia di euro.

Accompagnato in ufficio, nei confronti dell’uomo, sedicente, pregiudicato, senza fissa dimora, privo di regolare soggiorno nel territorio dello Stato, venivano espletati più approfonditi accertamenti dai quali emergeva che lo stesso era giunto a Macerata in autobus, non era in grado di fornire giustificazioni plausibili circa la sua presenza in città.

Per questi motivi, e per il fatto che dall’anno 2015 gli era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale, il predetto da diversi anni è irregolare sul territorio dello Stato, in relazione ai suoi precedenti per reati in materia di stupefacenti si accompagnava lo straniero presso il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero di Macerata, al fine di procedere ad un accertamento radiografico sulla sua persona, quale attività estensiva della perquisizione personale, per verificare la presenza di eventuali corpi estranei ingeriti e riconducibili allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’esame suddetto dava esito positivo tant’è che all’interno dell’intestino veniva rilevata la presenza di corpi estranei che, una volta espulsi, risultavano contenere circa 540 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisi in 46 ovuli.

All’esito delle attività l’uomo è stato pertanto tratto in arresto dai poliziotti della Squadra Volante per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto presso il carcere di Ancona Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.