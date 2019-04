La Nazionale cantanti subisce una goleada dalle Poste Ma ha vinto la solidarietà

di Massimo Foghetti

FANO - La Nazionale cantanti ha subito una goleada, ma lo spettacolo è stato garantito e soprattutto ha vinto la solidarietà.Il pubblico allo stadio Mancini di Fano ancora una volta non è stato sordo agli inviti di assistere alla partita di calcio tra la Nazionale cantanti e la compagine delle Poste Italiane, contribuendo generosamente al fine di solidarietà. I biglietti venduti sono stati in totale 2.400, di cui 1.400 da 10 euro e 1.000 da 5, per un incasso di 19.000 euro che, detratte le spese, andranno ripartite per l’80 per cento alla associazione Tma che si occupa della riabilitazione degli autistici tramite la terapia multisistemica in acqua e per il 20 per centro alla fanese Banca del Gratuito che gestisce, tra l’altro, Casa Nazareth per le famiglie in difficoltà e la spiaggia dei Talenti per i disabili.In una partita corretta, il risultato è stato tutto a favore della nazionale delle Poste che non ha avuto storie nel trafiggere la porta avversaria, vincendo la partita per 7 a 3. Il primo tempo è finito per 4 a 1. L’unico gol realizzato dalla Nazionale cantanti è stato su rigore messo a segno da Moreno, dopo che lo stesso era stato atterrato in piena area da un avversario.Nel corso della ripresa, un altro rigore, ha permesso alla nazionale cantanti con Enrico Ruggeri di accorciare le distanza; mentre il terzo gol è arrivato poco dopo su azione conclusa da Mattia Briga. La goleada delle poste porta le firme di Tiziano Panicci, Gaetano Toscano, Giorgio Gianferro, Achille Procopio e Nicola Scarlatella che ha avuto la meglio più volte della difesa avversaria.Il tifo, ovviamente è stato tutto per i volti più noti, a partire da Biondo, il rapper romano protagonista di Amici di Maria De Filippi che si è aggiudicato la gran parte dei selfie delle adolescenti, ma anche Paolo Belli, reduce la sera precedente di una puntata di Ballando con le stelle, giunto poco prima dell’alba da Roma a Fano, non si è fatto desiderare nel concedere foto e interviste, come Neri Marcoré, Enrico Ruggeri, lo stesso Marco Masini nelle vesti di comissario tecnico e il ballerino Raimondo Todaro anche lui reduce di una frenetica performance negli studi di Rai Uno.