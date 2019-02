Mano schiacciata dallo stampo: operaio 24enne soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Si schiaccia il pollice con lo stampo mentre sta lavorando ad una pressa in una carpenteria metallica nella zona industriale di Tolentino. L'operaio di 24 anni, residente a Macerata e di origini argentine, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette per essere sottoposto a tutte le cure del caso affinché gli venga recuperato il pollice della mano. L'operaio stava lavorando con una pressa quando improvvisamente uno stampo del peso di 20 chilogrammi, che stava realizzando, gli è scivolato sulla mano. Sul posto nel giro di alcuni minuti è arrivata l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasporto del ferito al nosocomio dorico in eliambulanza.