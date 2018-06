Si sveglia e sorprende i ladri in camera, aggredito e steso da un calcio al volto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Avevano preso di mira le abitazioni della zona di viale della Repubblica, in un caso sono riusciti a portare via denaro e gioielli, mentre in un secondo raid sono stati sorpresi in casa dal proprietario e per guadagnare l’uscita e dileguarsi lo hanno messo ko con un calcio al volto: un colpo di karate che ha procurato all’uomo lesioni giudicate guaribili in otto giorni. I raid sono stati messi a segno l’altra sera poco dopo l’ora di cena: ad agire con ogni probabilità una stessa banda specializzata in questo genere di reati; uomini molto decisi ed esperti.In questo caso i ladri hanno agito in una villetta in via La Pira, poco lontano da viale della Repubblica. Sono passati da un balcone al secondo piano e si sono introdotti in una camera incuranti del fatto che all’interno dell’abitazione ci fossero i proprietari che stavano dormendo. Evidentemente si sono mossi facendo troppo rumore, perché il proprietario si è svegliato e ha cercato subito di bloccare i malviventi. Questi non ci hanno pensato due volte: uno di loro si è avventato sull’uomo e lo ha colpito con un calcio al volto per aprirsi la strada verso l’esterno, riuscendo a dileguarsi. Il colpo, per fortuna, è andato a vuoto ma l’uomo, come detto, ha riportato lesioni guaribili in otto giorni. L’irruzione di via La Pira, l’altra notte, non è stata isolata. Poco prima di questa, infatti, sempre nella zona, si è verificata un altro furto, questa volta andato a segno. Anche in questo caso i proprietari erano all’interno dell’abitazione quando i ladri sono entrati in azione. Il furto è stato compiuto in via Raffaello Sanzio, sempre nella zona di viale della Repubblica. I malviventi hanno agito poco dopo la cena, e sono riusciti a portarsi via denaro contante per circa 300 euro e oggetti in oro per un bottino complessivo di circa mille euro.