TOLENTINO - Litiga con la nonna per il cagnolino, la picchia e le ruba i cellulari: arrestata. Il 31 gennaio la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Tolentino ha ricevuto la chiamata di una anziana signora, che chiedeva l’intervento di una pattuglia a causa di una discussione accesa con la nipote.

I militari si sono recati sul posto con la massima celerità, essendo note pregresse situazioni in cui la giovane, seguita dal sert per la condizione di tossicodipendenza, aveva dato in escandescenza in ambito intra familiare.

All’arrivo dei militari la ragazza si era appena allontanata; è emerso quindi che durante una lite per futili motivi e in particolare per l’accudimento del cagnolino, la giovane aveva cominciato ad urlare, insultato e minacciando l’anziana parente; dopo la telefonata al 112, l’aveva spinta e fatta cadere per terra, le aveva preso i telefoni cellulari e se ne era andata di casa.

Mentre la pattuglia intervenuta ricostruiva l’accaduto e chiedeva l’intervento dei sanitari per verificare le condizioni di salute della signora, gli equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno perlustrato l’area, rintracciando la giovane dopo pochissimo, all’interno di un cantiere edile in centro, a poca distanza dall’abitazione, con i telefoni della vittima con sé. La ventitreenne è stata tratta in arresto per il reato di rapina aggravata e per lesioni aggravate e tradotta al carcere di Pesaro. L’anziana, che nella caduta ha riportato un trauma cranico e un ematoma, è stata trasportata presso l’ospedale di Macerata.