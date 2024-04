Ancona, picchia la moglie e la sbatte contro i mobili: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico a 67 anni

ANCONA - Schiaffi e spinte alla moglie, sbatttuta contro i mobili della cucina anche in presenza del figlio: i polizotti della Squadra Mobile di Ancona hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione della misura cautelareche disposto il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico a carico di un 67enne. L'uomo è ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della moglie.

Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria prevede il divieto di avvicinamento alla consorte ad una distanza non inferiore a 500 metri, nonchè l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.

Da quanto appreso durante la fase investigativa condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l’indagato, attraverso reiterate minacce, percosse ed ingiurie, eseguite anche alla presenza del figlio, avrebbe aggredito fisicamente la moglie anche con modalità degradanti, facendola sbattere contro un pensile della cucina, prendendola a schiaffi, colpendola e, sovente, anche procurandole lesioni personali per le quali la donna evitava di ricorrere alle cure mediche, in ogni caso mediante l’instaurazione di una serie indefinita di litigi e contrasti anche per futili motivi ed appellandola con epiteti di ogni genere.