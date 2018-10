L'autocarro lo travolge e lo trascina in fondo alla scarpata: muore un uomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Incidente mortale in contrada Bura a Tolentino: ha perso la vita un uomi di 73 anni travolto accidentalmente dal proprio autocarro. Dinamica della tragedia ancora in fase di accertamento: dai primi elementi sembra che il mezzo si sia sfrenato e l'uomo ha forse cercato di fermarlo ma senza riuscirci con l'uomo che è stato prima travolto e poi trascinato sul fondo della scarpata. Sul luogo della tragedia sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solamente constatare la morte dell'anziano. Per i rilievi di legge e per la rimozione dell'autocarro sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino.