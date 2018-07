Addio alla maestra del sorriso Loredana stroncata da una malattia a 54 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAPETRONA - La cittadina in lutto per la scomparsa di Loredana Mariantoni. La maestra di 54 anni si è spenta prematuramente a seguito di una malattia che in pochi mesi non le ha lasciato scampo, all’ospedale di Civitanova dove era stata ricoverata. «È una grande perdita per il paese - dice il sindaco di Serrapetrona, Silvia Pinzi - Sono tanti i ricordi che ci legano a lei. Loredana Mariantoni viveva a Caccamo ed era conosciuta anche come sorella di Paolo, tecnico del nostro Comune. Ma il ricordo più forte di Loredana che porto con me è la sua passione per l’insegnamento».Loredana Mariantoni era molto conosciuta in diversi centri dell’entroterra, dal momento che oltre a Caldarola, dove insegnava negli ultimi tempi, era stata insegnante a Cessapalombo, Tolentino e Camerino. Tante quindi le persone che non appena hanno saputo della sua prematura scomparsa sono cadute nello sconforto. I funerali sono in programma questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Serrapetrona.