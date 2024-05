Addio a Giovanni Serpilli, storico sindacalista della Cisl: giovedì (23 maggio) i funerali a Recanati

RECANATI - Si è spento, all'età di 80 anni, Giovanni Serpilli, nato ad Ancona e residente a Recanati. Una vita impegnata nel sindacato, iniziata a fine degli anni ‘70 a difesa dei lavoratori della sanità.

Figura di spicco del sindacato marchigiano, Serpilli è stato ai vertici della Cisl di Ancona dal 1993 al 2000 e successivamente, dal 2000 al 2008, ha ricoperto la carica di Segretario Generale della Cisl Marche. Dopo una lunga carriera al servizio dei lavoratori, ha concluso il suo percorso sindacale nella Fnp Cisl Marche, la categoria dei pensionati della CISL, dove ha ricoperto vari incarichi dal 2011 al 2021.

«Siamo tutti addolorati per la perdita di Giovanni, persona autentica e di grande acume e di profonda integrità morale, con un immenso amore e rispetto per la Cisl. - ricorda Marco Ferracuti, Segretario Generale della Cisl Marche - Si è contraddistinto per la tutela di un sistema sanitario pubblico inclusivo e sempre più vicino ai bisogni dei cittadini. Un esempio per tutti noi e per l’intera organizzazione».

I funerali si svolgeranno giovedì 23 maggio alle ore 10.00 presso la Chiesa Santa Maria di Montemorello, piazza Sabato del Villaggio Recanati. E’ stata allestita la camera ardente, aperta dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30, presso la Casa Funeraria Bamo a Recanati, in via Cupa Madonna di Varano.