Scontro da brividi in una galleria della superstrada 77

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAPETRONA - Incidente in superstrada questa mattina intorno alle 8.45. Lo scontro è avvenuto sotto la galleria “Fiunco”, direzione mare-monti, all’altezza del territorio del Comune di Serrapetrona. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto. Tre le persone coinvolte, una delle quali portata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Camerino. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco.