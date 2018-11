Rina e Emanuele, mamma e figlio, morti nella casa invasa da fiamme e fumo

di Daniel Fermanelli

SARNANO - Il fumo aveva invaso ogni angolo della casa, trasformandola in una trappola mortale. Per Rina Funari, 64 anni, e per suo figlio Emanuele, 38, non c’è stato nulla da fare. Il marito della donna, il 68enne Franco Piersanti, deve invece la vita ai carabinieri, che nonostante la situazione di grandissimo pericolo sono riusciti a portarlo in salvo. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica - quando mancavano dieci minuti all’una - in un’abitazione di campagna a Sarnano, in contrada Case Rosse, lungo la strada che porta ad Amandola.Come ogni sera, marito e moglie erano andati a dormire in stanze separate. Rina infatti condivideva la camera da letto con il figlio Emanuele, che essendo disabile aveva bisogno di assistenza; la porta era stata lasciata aperta: un particolare, questo, che con ogni probabilità si è rivelato fatale per i due. Franco invece, costretto alla sedia a rotelle a causa di una gamba amputata, era in un’altra stanza.