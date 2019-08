La terra torna a tremare scossa di magnitudo 3.0 registrata nell'entroterra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata a Sarnano, in provincia di Macerata. Un terremoto breve che però è stato avverito distintamente in diversi comuni. La scossa si è verificata alle ore 13,48 (profondità di 23 chilometri). Non si registrano danni a cose o persone.