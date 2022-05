Sarnano-Sassotetto, Al 31° Trofeo Lodovico Scarfiotti Merli vola sull’acqua e vince il duello con Faggioli per 63 centesimi di secondo. Sul podio anche Scola. Tutte le classifiche

SARNANO - Sotto la pioggia battente che ha accompagnato l’intera gara di Campionato Italiano Velocità Montagna, si è corso il 31° Trofeo Lodovico Scarfiotti, sugli impegnativi 9.927 metri che uniscono Sarnano al Sassotetto. Con una superlativa prova di forza Christian Merli al volante dell’Osella FA 30 EVO Zytek LRM ufficiale ha vinto con il tempo di 4’40”85. Il trentino portacolori Vimotorsport ha usato tutta l’abilità e l’esperienza sul fondo bagnato e perfettamente assecondato dalla prototipo monoposto di gruppo E2SS dotata di gomme Avon, ha avuto la meglio per soli 63 centesimi di secondo sul pluri campione e leader tricolore Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ufficiale. Il fiorentino alfiere Best Lap ha provato fino in fondo ad agguatare la vetta della classifica, ma seppur per un’inezia ha dovuto accontentarsi del secondo gradino del podio. Terza posizione per un sempre arrembante Domenico Scola il calabrese della Scuderia Ateneo che ha guidato con estrema determinazione e bravura l’Osella PA 2000 Honda curata da Samo Competition, anche se il bagnato non è il suo fondo prediletto.

Meno di un secondo il gap del lucano Achille Lombardi, anche lui su Osella PA 2000 Honda, che ha chiuso ai piedi del podio una gara anche per lui strepitosa e come sempre all’insegna della sportività, mostrata con i sinceri complimenti ai rivali. Top five completata dal brillante debutto a cui il pugliese Ivan Pezzolla ha portato la neo nata Nova Proto NP 03, la piccola biposto francese spinta dal motore Aprilia da 1100 cc.. Pezzolla, con il successo tra Sportscar con Motore Moto, ha dato ancora una volta prova di eccellente capacità di tester e di grande duttilità alla guida, dopo aver disputato una sola manche di prove per via di una noia alla trasmissione dell’esordiente vettura dall’alto potenziale.

“Il risultato mi rende felice e appena arrivato al parco chiuso ero ancora incredulo per il tempo ottenuto nelle impegnative condizioni - ha commentato un emozionato Merli - un ottimo lavoro di squadra che mi ha permesso di attaccare grazie a regolazioni decisamente efficaci che hanno permesso alle gomme da bagnato di fare perfettamente il proprio lavoro”. “Il tempo ottenuto da ragione al lavoro svolto - spiega Faggioli - Christian è sta davvero bravo ed ha meritato la vittoria. A metà percorso ho avuto un appannamento della visiera, ma cosa da poco non avrei superato ugualmente il tempo del mio avversario. Forse sono partito non convinto al punto giusto, poiché le prove mi hanno impegnato oltre il dovuto. Le risposte al lavoro del team sono arrivate e le gomme Pirelli sono state perfette, ma è mancato qualcosa a me”. “Ho ottenuto un ottimo tempo a conferma che Samo Competition ha lavorato bene sulla vettura e il potenziale è tornato alto - afferma Domenico Scola - dopo le noie di Fasano ci siamo concentrati sulle risoluzioni dei problemi ed anche grazie alla pianificazione fatta con Ateneo abbiamo compiuto un notevole passo avanti”.

“La Nova Proto NP 03 è una vettura dal potenziale decisamente elevato - ha spiegato Ivan Pezzolla - una biposto che da molta sicurezza e che permette di esprimere tutta l’elasticità del motore Aprilia. Ottima guidabilità, come conferma il tempo sul bagnato ottenuto solo un’unica manche di prove disputata per via di un problema di gioventù immediatamente risolto. Le gomme Pirelli hanno lavorato molto bene e mi ha senz’altro aiutato conoscere già il tipo di mescola da bagnato”.

Ha attaccato come sempre con determinazione ed è stato bravo Giancarlo Maroni, il lombardo di Physiofit Studio, che ha guadagnato ulteriori punti preziosi per la categoria Motori Moto sull’Osella PA 21 Jrb. Settima piazza per l’esperto abruzzese Stefano Di Fulvio che sull’Osella PA 30 si è tenuto a debita distanza dai rischi estremi, pur usando una guida efficace. Sul podio della classe 2000 delle sportscar è salito il giovane siracusano Luigi Fazzino, in via straordinaria su Osella PA 2000 Honda, con cui non si è risparmiato sul bagnato ed ha preceduto le due vetture di classe regina che hanno completato le prime 10 posizioni: l’Osella FA 30 di un cauto Diego Degasperi che ha sottolineato come il bagnato non sia il suo fondo ideale, ma anche la Nova Proto NP 01-2 di Franco Caruso, che è partito con il preciso intento di acquisire esperienza sotto la pioggia ma evitare rischi inutili. A ridosso della Top ten Michele Gregori che con la Gloria ha vinto la classe E2SS 1000. Alberto Sacarafone su Osella PA 21 Honda ha fatto un nuovo pieno di punti in gruppo CN, precedendo con margine l’aostano Giancarlo Graziosi su vettura gemella.

Squillante il successo di Lucio Peruggini in gruppo GT, il pilota foggiano della Ferrari 488 ha ottenuto la 12^ piazza assoluta, anche se al traguardo era lui stesso incredulo verso l’ottimo tempo realizzato, precedendo di oltre 5 secondi il calabrese Rosario Iaquinta che sula Lamborghini Huracan non mai trovato il perfetto feeling con il tracciato. Tra le estreme silhouette del gruppo E2SH tra i due duellanti è emerso il rientrante Fulvio Giuliani, che sulla sempre più evoluta Lancia Delta EVO ha vinto, complice la trazione integrale e l’esperienza del bolognese sul bagnato. Seconda piazza per Marco Gramenzi che ha trovato buone risposte dall’Alfa 4C MG 01 Furore, mentre sperava a in qualcosa di meglio Alessandro Gabrielli, l’ascolano al debutto stagionale che non ha forzato troppo, sopratutto dopo un contatto in prova al volante dell’Alfa 4C con motore Picchio.

Prestazioni esaltanti da tutte le categorie Racing Start. Ha lasciato tutti col fiato sospeso il duello per la Racing Start Plus Cup dove il salernitano Angelo Marino su Seat Leon Cupra ed il barese Giuseppe Cardetti su Peugeot 308 hanno ottenuto lo stesso tempo in centesimi, alla fine di un confronto entusiasmante. Il podio è stato completato dall’esperto poliziotto campano Giovanni Loffredo al volante della Peugeot 308 Gti. Vito Tagliente sul bagnato come sempre non ha rivali ed al volante della Peugeot 308 Gti il driver tarantino di Martina Franca ha staccato tutti con il 15° tempo assoluto ed ha afferrato la vetta del gruppo Racing Start Plus, con un vantaggio di oltre 7 secondi sul rivale e corregionale Giacomo Liuzzi su MINI, già autore di un tempo di rispetto. Podio di gruppo completato dal rientrante abruzzese Serafino Ghizzoni su MINI. Anche la Racing Start RSTB ha offerto un appassionante confronto ravvicinato tutto fasanese tra Angelo Loconte su Peugeot 308 e Oronzo Montanaro nuovamente su MINI, il tempo ha dato ragione a Loconte per 26 decimi di secondo, ma la classifica è stata congelata da un reclamo del pilota della MINI. Tra le vetture con motore aspirato eccellente la prestazione del salernitano Antonio Vassallo perfettamente in sintonia con la Renault Clio con la quale ha ottenuto il terzo tempo di RS, precedendo in RS il bresciano Federico Raffetti su MINI Turbodiesel, per il quale si è concluso anzitempo il duello con Anna Maria Fumo fermata da una toccata.

Vito Micoli ha svettato in gruppo E1, molto bravo a domare i cavalli della Renault 5 GT Turbo con cui ha preceduto l’ascolano Amedeo Pancotti che trovato una buna guida sull’acqua al volante della BMW M5. Al suo rientro la Campionessa in carica Gabriella Pedroni ha fatto sentire la sua presenza e si è presa il successo in gruppo N al volante della Mitsubishi Lancer, complice un perfetto feeling con la vettura, non altrettanto a suo agio sull’acqua il sardo Mario Murgia, anche lui sulla Mitsu in versione EVO X ed il pugliese Giovanni Angelini 3° sula Honda Civic ma sempre al comando della classifica tricolore.

Si è svolto anche il 14° Trofeo Lodovico Scarfiotti Storico, con validità di 2° round di campionato italiano Velocità salita Auto Storiche, partito per primo e corso su fondo completamente asciutto. Miglior tempo in assoluto per Stefano Peroni su Martini Mk32 BMW di 5° Raggruppamento, il fiorentino ha vinto con l’eccellente prestazione di 4’41”91, tempo inarrivabile per chiunque. Sull’ideale podio due biposto di 4° Raggruppamento, l’Osella PA 9/90 BMW del piemontese Mario Massaglia e la Lucchini Alfa Romeo in versione Sport Nazionale del siciliano Salvatore Riolo.Giuliano Peroni senior su Osella PA 8/9 BMW ha dominato il 3° raggruppamento, mentre in 2° un affondo dell’emiliano Idelbrando Motti su Porsche Carrera ed in 1° nuovo successo del fiorentino Tiberio Nocentini su Chevron B19 Cosworth.

Classifica Assoluta gara: 1. Merli (Osella Fa30 Evo) in 4’40”85; 2. Faggioli (Norma M20 Fc) a 0”63; 3. Scola (Osella Pa2000) a 26”56; 4. Lombardi (Osella Pa2000) a 27”72; 5. Pezzolla (Nova Proto Np03) a 28”66; 6. Maroni jr. (Osella Pa21 JrB) a 30”80; 7. Di Fulvio (Osella Pa30) a 31”27; 8. Fazzino (Osella Pa21 E2Sc) a 35”15; 9. Degasperi (Osella Fa30) a 39”79; 10. Caruso F. (Norma M20 Fc) a 46”75.

Gruppi. Rs: 1. Loconte (Peugeot 308) in 6’02”52; 2. Montanaro (Mini Cooper) a 0”66; 3. Vassallo (Renault Clio) a 5”44. Rs+: 1. Tagliente (Peugeot 308) in 5’44”56; 2. Liuzzi (Mini Cooper) a 9”29; 3. Ghizzoni (Mini Cooper) a 28”72. Rs Cup: 1. Marino (Seat Leon) in 5’58”53; 2. Cardetti (Peugeot 308) s.t.; 3. Loffredo (Peugeot 308 Tcr) a 9”69. Gr.N: 1. Pedroni (Mitsubishi Lancer Evo) in 6’12”73; 2. Murgia (Mitsubishi Lancer Evo) a 8”84; 3. Angelini (Honda Civic) a 15”69. Gr.A: 1. Di Ferdinando (Peugeot 306) in 6’32”88. E1: 1. Micoli (Renault 5 Gti) in 6’08”56; 2. Pancotti (Bmw M5) a 12”18; 3. Lamprecht (Bmw 320i) a 19”13. Gt: 1. Peruggini (Ferrari 488 Ch. Evo) in 5’38”11; 2. Iaquinta (Lambo Huracan St) a 5”51; 3. Cimino (Ferrari 458 Ch.) a 1’01”78. E2Sh: 1. Giuliani (Lancia Delta Evo) in 5’49”25; 2. Gramenzi (Alfa 4C Mg-Ar01) a 27”48; 3. Gabrielli (Alfa 4C Picchio) a 29”43. Cn: 1. Scarafone in 5’58”65; 2. Graziosi a 11”72; 3. Capucci a 16”91 (tutti su Osella Pa21). E2 Moto: 1. Pezzolla in 5’09”51; 2. Maroni a 2”14; 3. Gregori (Gloria C8F) a 21”74. E2SC: 1. Faggioli in 4’41”48; 2. Scola a 25”93; 3. Lombardi a 27”09. E2SS: 1. Merli in 4’40”85; 2. Degasperi a 39”79; 3. Gregori a 50”40.

Classifica Gruppi CIVM dopo 1 gara: Assoluta: 1 Faggioli p 35; 2 Lombardi e Merli 20; 4 Degapseri 15,5; 5 Scola 14,5.

E2SS: Degasperi 60; 2 Merli 40; 3 Gregori 32. E2SC: 1 Faggioli 70; 2 Lombardi 59; 3 Scola 47,5. CN :1 Scarafone 80; 2 Nivola 46; 3 Bondanza 35. GT 1 Peruggini 70; 2 Iaquinta 51,5; 3 Pezzolla 35. E2SH: 1 Gramenzi 60; 2 Giuliani 59,5; 3 Gabrielli 24. E1: 1 Micoli 72,5; 2 D’Angelo 50,5; 3 Di Giuseppe 47. A: 1 Di Ferdinando 30. N: 1 Angelini 52; 2 Pedroni 30; 3 Murgia 22,5. RS+ Cup: 1 Marino 80; 2 Loffredo 51; 3 Cardetti a 46. RS+ 1 Tagliente 66,5; 2 Eusebio 54; 3 Venuti 44,5. RSTB (Sub Iudice): 1 Loconte 70; 2 Ammirabile 64; 3 Magdalone 34. RS: 1 Vassallo 68; 2 De Mola 40; 3 Raffetti 30.

Calendario CIVM 2022: 8-10 aprile 63^ Coppa Selva di Fasano (BR); 29 aprile-1 maggio 31° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 13-15 maggio 26^ Luzzi - Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 27-29 maggio 52^ Verzegnis Sella Chianzutan (UD); 10-12 giugno 51° Trofeo Valecamonica (BS); 24-26 giugno 61^ Coppa Paolino Teodori (AP); 1-3 luglio 2021 71 Trento - Bondone (TN); 15-17 luglio 57 Rieti Terminillo - 55 Coppa Bruno Carotti (RI); 29-31 luglio 48^ Alpe del Nevegal (BL); 12-14 agosto 60^ Cronoscalata Svolte di Popoli (PE); 26-28 agosto 57° Trofeo Luigi Fagioli (PG), coeff. 1,5; 9-11 ^ Monte Erice (TP), coeff. 1,5; 16- ^ Coppa Nissena (CL), coeff. 1,5.

