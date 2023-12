SAN SEVERINO Furti di Natale, i ladri tornano in azione. In due frazioni distinte di San Severino, ignoti sono penetrati in due abitazioni, una nella popolosa frazione di Cesolo e l’altra in località Glorioso, riuscendo a trafugare un armadietto nella prima e due monili in oro nella seconda, per poi darsi alla fuga.

La ricostruzione

I raid, probabilmente compiuti da ladri seriali provenienti da fuori, è avvenuto nei giorni scorsi nella fascia oraria tra le 17 e le 20, da qualche tempo quella preferita dai malviventi in quanto, con l’approssimarsi delle feste, le persone escono per acquistare i classici regali natalizi, lasciando incustodita la propria abitazione. Presa di mira una casa di Cesolo dove le luci erano spente. I ladri sono entrati rapidamente grazie alla forzatura della porta attraverso un piede di porco.

Una volta all’interno, l’attenzione degli autori del blitz si è concentrata su un armadietto che ipotizzavano potesse contenere oggetti preziosi, che è stato rapidamente portato via, ma al momento dell’apertura hanno scoperto non c’erano gioielli, bensì pistole e fucili legalmente detenuti, di cui gli ignoti autori del colpo si sono disfatti in prossimità dell’abitazione, in una zona di campagna. Sono stati i carabinieri della locale stazione diretta dal maresciallo Massimiliano Lucarelli, prontamente intervenuti una volta scattato l’allarme, a rinvenire il mobile con le armi e a restituirlo ai proprietari.

Nel corso della medesima giornata probabilmente la stessa banda ha visitato un’altra casa, questa volta nella frazione del Glorioso, vicina a quella di Cesolo, riuscendo ad entrare in un’abitazione attraverso una finestra. Hanno arraffato due monili in oro, dopodiché si sono resi conto che non erano soli. Quando hanno realizzato che il proprietario si trovava in casa si sono dati immediatamente alla fuga. I due furti, come detto, sono stati denunciati ai carabinieri di San Severino che hanno in breve recuperato il mobiletto con le armi. Per quanto riguarda i due monili in oro nulla da fare, ma il valore della merce non è ingente.

Gli accertamenti

Le indagini procedono e le forze dell’ordine hanno elevato il livello di attenzione per tentare di prevenire ulteriori episodi di questo tipo che purtroppo a fine anno fanno registrare sempre un incremento.