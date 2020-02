Arsenale nascosto nel campo: i carabinieri ritrovano dieci fucili rubati

CHIARAVALLE - Erano stati rubati nel 2018: i carabinieri hanno recuperato dieci fucili da caccia, trovati in un terreno nei pressi di Chiaravalle.

Il ritrovamento è stato effettuato dai miliatri della Compagnia Carabinieri di Jesi, con il Nucleo Operativo e la Stazione di Moie di Maiolati Spontini. I dieci fucili sono stati trovati ieri notte, erano nascosti in un terreno di Chiaravalle. Dagli immediati riscontri si è appurato come fossero stati rubati nel 2018 in un appartamento tra Senigallia e Montemarciano. Le armi sono state sequestrate e saranno restituite al legirttimo proprietario.

