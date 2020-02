Marijuana e cocaina in casa dei genitori: al setaccio i contatti telefonici del giovane pusher

FABRIANO - Emergenza droga a Fabriano. I carabinieri hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 19enne che aveva nel garage 61 grammi di sostanza stupefacente il giorno dopo aver messo a segno un'altra operazione antidroga.

I militari, infatti, hanno denunciato un fabrianese di 19 anni, senza fissa occupazione, residente in città, a casa dei genitori, per detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, già noto per precedenti specifici, che alla vista della pattuglia, con fare sospetto, ha gettato qualcosa a terra. Fermato, è stato controllato, ma non è stato rinvenuto nulla di sospetto. I carabinieri, però, insospettiti, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dei suoi genitori e nel suo garage, nelle immediate vicinanze, sempre a Fabriano. Qui la pattuglia in servizio ha trovato, in una mensola a più di due metri di altezza, ben 60 grammi di marijuana e 1 di cocaina. Nel garage anche un bilancino di precisione. Il giovane è stato denunciato. Sono in corso ulteriori indagini attraverso i contatti telefonici del ragazzo.

