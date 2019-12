Osimo: rubati cinque fucili in casa di un cacciatore. Sopralluogo della polizia e della Scientifica

OSIMO - Cinque fucili sono stati rubati nell’appartamento di un cacciatore ad Osimo. Indagini della polizia per comprendere se si sia trattato di un colpo mirato o se i ladri abbiamo deciso di fuggire con le armi perché non hanno trovato nient’altro all’interno. L’allarme è scattato quando è stata trovata la porta dell’appartamento in via Kennedy completamente spalancata. È bastato poco per capire che cosa fosse accaduto. L’inventario del proprietario ha permesso di stabilire che sono stati portati cinque fucili: tre da caccia e due da tiro. Un bottino comunque cospicuo. Sono in corso le indagini per riuscire ad identificare i banditi. Gli agenti di polizia sono stati sul posto e nell’appartamento hanno eseguito i rilievi di rito anche gli investigatori specializzati della polizia scientifica.

