Liti continue tra vicini di casa a Fabriano: la polizia confisca preventivamente sei fucili da caccia

FABRIANO - Il buon vicinato? Questo sconosciuto. Dispetti tra vicini a Fabriano: la polizia interviene e procede al ritiro cautelativo di sei fucili da caccia e del relativo munizionamento regolarmente detenute da un 54enne fabrianese. In più, denuncia l'uomo per il possesso di alcune munizioni, «a palla», non regolarmente denunciate. L'episodio da cui è scaturita l'adozione del provvedimento cautelare, si inserisce nell'ambito di una lunga controversia tra i condomini di una palazzina bifamiliare che, nel corso del tempo, si sono scambiati «atti di provocazione e ripicca».

Dal pane alla disattivazione del contatore

Dalle briciole di pane lasciate cadere sulla proprietà del vicino, al danneggiamento di alberi da frutta e dei rumori, anche in tarda ora e di notte, passando per la disattivazione del contatore della corrente elettrica e la «sosta selvaggia» delle rispettive autovetture per ostacolare o rendere particolarmente difficoltoso il parcheggio nelle rispettive proprietà: tutto ciò è sfociato in una denuncia nei confronti del 54enne. Da qui, la decisione degli agenti di polizia di Fabriano di procedere, in via cautelativa, al ritiro cautelare di tutte le armi e munizioni anche a salvaguardia della pubblica sicurezza e tranquillità.