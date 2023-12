CORRIDONIA - Lo chef stellato Moreno Cedroni, amico di lunga data della famiglia Santoni, è stato ospite dell’azienda calzaturiera. Ieri è stato impegnato su due fronti: ha realizzato due piatti (lasagne di pesce e tiramisù) inseriti nel menù della mensa aziendale. E ha preparato con il suo staff Convivio Stellato, un pranzo esclusivo al quale hanno partecipato una quindicina di ospiti tra istituzioni del territorio, partner strategici e amici del brand.

«Convivio è nato lo scorso anno come sinonimo di qualità, convivialità e anche sostenibilità anche in ambito professionale, come spazio privilegiato di incontro e confronto un momento per definizione fondato sulla comunione quale è lo stare a tavola» commenta Giuseppe Santoni, figlio del fondatore Andrea, e attuale presidente esecutivo dell’azienda. Oltre 400 sono stati i pasti erogati dalla mensa (su oltre 700 collaboratori dell’impresa) in questo giorno speciale. Un deciso incremento rispetto alla media giornaliera di Convivio.

Gli ospiti

Cedroni ha poi realizzato un menù ad hoc per il ristretto numero di ospiti di Convivio Stellato. Un menù con il quale ha raccontato il territorio e le sue peculiarità. L’incontro enogastronomico, al quale erano presenti oltre a Giuseppe Santoni e sua moglie Alessia anche i manager dell’azienda, si è svolto nell’area ristorazione che si sviluppa per 540 metri quadrati nel piano rialzato del quartier generale Santoni. «È anche con piccoli e quotidiani gesti di attenzione come le iniziative alla base di Convivio che si può incoraggiare un senso di responsabilità diffuso» osserva lo stesso Santoni. Che poi prosegue: «La collaborazione con lo chef Cedroni non solo è un onore ma anche una comune e chiara dichiarazione di amore verso le Marche in prima battuta ed il made in Italy in senso più ampio». Per Moreno Cedroni: «Le Marche sono un luna park per il palato ed un polo di riferimento per l’accoglienza. È dalla stessa volontà di celebrare la bellezza in tutte le sue forme e far risplendere il nostro glorioso territorio di origine che si sviluppa la sinergia con Giuseppe Santoni, la sua azienda e la grande famiglia di personalità istituzionali, collaboratori ed amici riuniti».