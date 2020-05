Furti in serie e atti vandalici all’ospedale, spariti strumenti, guanti e mascherine

SAN SEVERINO - Furti in serie all’ospedale Eustachio, sono spariti un saturimetro e, nei giorni scorsi, a più riprese scatoloni di guanti e mascherine. L’altro ieri, poi, le pareti di un bagno sono state imbrattate con escrementi, finiti poi anche sul pavimento.

Gli episodi sono avvenuti nei giorni scorsi. L’ultimo, in ordine di tempo, è proprio l’atto vandalico da parte di qualcuno che ha sporcato le pareti di un bagno della struttura sanitaria. Nei giorni scorsi, invece, sono state numerose le segnalazioni di ammanchi alquanto sospetti. Tra questi, un saturimetro, uno strumento di cui si sente molto parlare in questo momento di emergenza da Coronavirus.

Esso serve a misurare l’ossigenazione del sangue: è utile per verificare se i polmoni riescono ad assumere in quantità sufficiente l’aria che viene respirata. Non a caso, il saturimetro viene normalmente usato nei pazienti con asma, bronchite cronica, polmoniti e, in questo periodo, viene usato per monitorare l’ossigenazione di pazienti con febbre e tosse. Lo strumento, sparito dal reparto di radiologia, non è l’unico ammanco che si è verificato all’ospedale.

In un’altra occasione sono sparite mascherine del tipo Fpp2, e a più riprese mascherine chirurgiche e degli scatoloni con dei guanti, in questo periodo abbastanza difficili da reperire. Gli episodi in questione sono stati segnalati ai carabinieri, che sono al lavoro per chiarire la dinamica dei furti. Le indagini per individuare i responsabili sono in corso.

