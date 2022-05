Uomo di 51 anni si lancia dal tetto di casa e muore: un biglietto di scuse per moglie e figlio

RECANATI - Comunità sotto choc per la tragedia che si è consumata questa mattina in via Moretti. Intorno alle ore 10.30 un uomo di 51 anni si è lanciato dal tetto della sua abitazione ed è morto sul colpo. Ad accorgersi dell'accaduto è stato un vicino di casa che sentito un tonfo davanti al piazzale dei garage del condominio. Trambusto e concitazione, sul posto sono intervenuti subito gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri. Dai primi riscontri acquisiti si dovrebbe trattare di un gesto volontario perchè - voci ancora da confermare - il 51enne semba abbia lasciato un biglietto di scuse per la sua famiglia, la moglie e un figlio diciottenne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA