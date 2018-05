La strada cede ancora pochi giorni dopo: si apre una voragine enorme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - A distanza di appena una settimana cede nuovamente il terreno in viale Cesare Battisti dove si era subito intervenuti per chiudere una grossa buca che si era aperta sull’asfalto a causa di un problema ad una fogna. Ieri mattina, attorno alle 6, è stato un occasionale passante ad accorgersi del nuovo cedimento della sede stradale, nello stesso punto dell’altra volta, dinanzi all’Extra, ma le dimensioni della voragine che si è aperta sono ancora maggiori, tanto da interessare quasi completamente la carreggiata.L’allarme è scattato subito e il tratto della circonvallazione che va da Porta Marina a Porta San Domenico, è stato nuovamente chiuso al traffico creando così non pochi problemi alla circolazione dei mezzi anche per il fatto che la bretella Paolina è interessata dai lavori per il nuovo acquedotto che sembrano giunti alla fase finale. Il sindaco Francesco Fiordomo, non appena avvertito di quanto accaduto si è affrettato a postare sul suo profilo Facebook la notizia per invitare i cittadini a scegliere strade alternative evitando via Battisti.