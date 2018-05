Paura in centro: passa un'auto e in strada si apre una voragine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - U n improvviso cedimento della strada in una delle vie principali e più frequentate del centro storico, proprio pochi attimi dopo che era passato un autoveicolo. Avrebbe potuto avere conseguenze gravi la grossa buca creatasi ieri attorno alle ore 13 in viale Battisti, nel tratto dinanzi all’Extra.Immediatamente è stato allertato l’Ufficio tecnico comunale intervenuto sul posto con un geometra per la verifica delle cause del cedimento. Subito è stata bloccata la circolazione da parte degli agenti della polizia locale che hanno provveduto a transennare l’area e a bloccare i mezzi provenienti da Porta Marina. Il traffico è stato interdetto sino a Porta San Domenico, unico modo per uscire dal centro sia per quanti provengono da corso Persiani che per coloro che scendono da via Cavour. La voragine che si è aperta, anche se non particolarmente estesa, richiederà più approfonditi accertamenti per evitare altri possibili cedimenti della strada.