RECANATI - «Questa mattina, senza nessun avviso, sottolineo senza nessun avviso, mi sono trovato questa cosa... Ditemi come un cliente può entrare nella mia attività in piazza». È lo sfogo, affidato alla sua pagina Facebook, di Simone Manzotto, titolare del bar-ristorantino Bistrò in piazza Leopardi a Recanati.

L'impalcatura contestata

Un’impalcatura montata per effettuare lavori sull’edificio sovrastante, ha reso off-limits l’ingresso al locale.