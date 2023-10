Recanati, scappa di casa e si rifugia allo Scientifico: i familiari aggrediscono assistenti sociali e carabinieri

RECANATI Momenti di tensione stamattina (5 ottobre) al liceo scientifico di Recanati. Una minore di Porto Recanati, dopo essere scappata di casa, si è rifugiata nell'istituto della città leopardiana per sfuggire - per motivi ancora in corso di accertamento - alla famiglia.

L'intervento sul posto

Sul posto sono arrivati i servizi sociali e i carabinieri, ma i familiari della ragazza hanno aggredito prima gli assistenti e poi i militari. Il fratello della giovane è stato immobilizzato dai carabinieri e accompagnato in caserma insieme alla madre. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La minore, invece, è stata accompagnata in una comunità.