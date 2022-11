RECANATI Cordoglio per la scomparsa di Marco Credentino. Originario di Napoli, 55 anni, viveva a Recanati ed era titolare di una barberia a Macerata. Si è spento nella clinica Villa dei Pini dove si trovava ricoverato a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Da qualche tempo combatteva contro un male che non gli ha lasciato scampo. Pochi mesi fa aveva deciso di aprire un altro punto per la sua attività in piazza a Montefano dove in poco tempo era già riuscito a conquistare i suoi clienti come aveva fatto a Macerata.

I funerali

La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria della Croce Verde di Sforzacosta. I funerali domani alle 10 nella chiesa di Santa Croce a Macerata. Credentino lascia la moglie Natalia, i figli Gala e Tony, la mamma Pasqua, i fratelli e i nipoti. Tanti i messaggi di affetto che ieri sono giunti alla famiglia, soprattutto da parte di chi lo aveva conosciuto per la sua attività di barbiere.