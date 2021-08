Chiaravalle in lacrime per la morte di Paolo Mazzanti: era lo storico barbiere della città, aveva 71 anni

CHIARAVALLE - Paolo Mazzanti se n’è andato a 71 anni. A Chiaravalle era molto conosciuto: era originario di Monte San Vito ma era uno dei barbieri storici della città e per 38 anni, dal 1971 al 2009, ha gestito con passione il suo negozio in via della Repubblica con il suo allievo Fabio a cui ha passato il testimone.

«La barbieria era il suo vanto e il suo orgoglio – dice la moglie Patrizia Marcellini –, diceva sempre che prima di tutto veniva il lavoro che svolgeva con tanta cura tanto che con i clienti si creavano rapporti di amicizia». Aveva ricevuto la medaglia d’oro da Valentina Vezzali nel novembre 2008 alla Loggia dei Mercanti di Ancona per la fedeltà al lavoro e al progresso economico. E poi la Juventus, l’altra grande passione di Paolo: nel suo negozio era uno spasso seguire le discussioni tra tifosi. Oltre alla moglie Patrizia, lascia le figlie Silvia e Giulia, i generi Cristian e Stefano, gli adorati nipoti Tommaso e Davide, la nipote Lorena. Il funerale domani alle 16 presso la chiesa di Chiaravalle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA