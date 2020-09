Furioso incendio nel fienile: i vigili del fuoco combattono ore contro le fiamme

RECANATI - Furioso incendio distrugge un fienile a Recanati: i vigili del fuoco faticano ore per contenere le fiamme e sono ancora al lavoro sul posto dopo l'allarme partito intorno alle 22 di ieri sera.

L'allarme è partito ieri sera intorno alle 22 da via Sambucheto sulla Provinciale 61 a Recanati, dove per cause ancora ingonte, le fiamme hanno sitrutto un fineli di 160 metri quadrati e 400 quintali di paglia e fieno. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Macerata, Civitanova e Tolentino sono al lavoro da ore per combattere le fiamme.

