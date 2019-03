La banda del buco ripulisce la tabaccheria di sigarette e grattini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATI - Ancora una tabaccheria nel mirino, dopo la rapina messa a segno un mese fa a Castelnuovo. Stavolta si tratta di un furto, compiuto molto probabilmente da professionisti visto il modo con cui i ladri hanno agito nella notte tra giovedì e venerdì, attorno alle 3. Presa di mira la tabaccheria “Nella 2.0” di Alice Luchetta che si trova nell’ampio piazzale di via Nazario Sauro dove sono presenti anche altri esercizi.I ladri hanno agito indisturbati e con ogni probabilità conoscevano bene il locale e la zona. Sono entrati da locali liberi sul retro della tabaccheria, in corso di ristrutturazione, praticando un grosso foro nel muro in cartongesso, convinti di sbucare nel posto giusto invece sono finiti nel locale adiacente. Poi un altro buco praticato sul muro e l’accesso nel piccolo locale di circa 40 metri quadri che ospita la tabaccheria.. Complessivamente i malviventi tra quanto sono riusciti ad arraffare e i danni prodotti, hanno causato un danno alla titolare per circa 10mila euro. Addio a sigarette e grattini.