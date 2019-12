Si rompe la conduttura: dal buco nella strada salta fuori un "geyser" d'acqua

OSIMO - Un getto d’acqua di 4-5 metri ha mandato in tilt questa mattina via Ungheria, la strada che collega la zona del Borgo a quella del San Carlo, nella prima periferia ovest di Osimo. Un guasto ad una tubatura idrica dell’Astea verso le 7,30 ha richiesto l’intervento di urgenza dei tecnici per tamponare una colonna di acqua stile geyser.

LEGGI ANCHE:

Ascoli, emergenza per la fuga di gas: chiusa la strada. Allarme lanciato dai residenti preoccupati dall'odore

Senigallia, si rompe la condotta idrica: il lungomare trasformato in una piscina

A dare l’allarme è stato un agente della polizia locale che si è imbattuto nel guasto mentre stava andando al Borgo per regolare la viabilità nella zona della scuola e garantire la sicurezza dei pedoni all’ingresso dei plessi.

In pochi minuti sono giunti i tecnici Astea per riparare la conduttura mentre con l’ausilio di un semaforo provvisorio è stata regolata la viabilità a senso unico alternato, creando non pochi disagi vista l’ora di punta. Non è la prima volta che una conduttura idrica Astea si rompe in quella zona di Osimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA