Ancona, banda del buco all'assalto dei tabacchi per soldi e grattini: due arrestati. Sono accusati di tre colpi

ANCONA - Un polacco 41enne ed un rumeno 45enne sono stati arrestati dalla Polizia di Ancona e rinchiusi in carcere: sono accusati di almeno tre furti commessi lo scorso Giugno ai danni di altrettante tabaccherie di Ancona, Rimini e Porto San Giorgio.

Gli autori dei delitti, nottetempo, penetravano all’interno degli esercizi praticando dei fori sui muri dei locali adiacenti o, in un caso, sottostanti.

Dopodichè asportavano denaro in contante e gratta e vinci che, successivamente venivano utilizzati altrove per riscuoterne le eventuali vincite. L’indagine aveva permesso, lo scorso 11 giugno, di arrestare in flagranza uno degli autori del furto commesso ai danni di una tabaccheria di Porto San Giorgio, dove i poliziotti riuscivano a recuperare e sequestrare oltre 13.000 euro in contanti e numerosi gratta e vinci per un valore di oltre 12.000 euro. L’attività investigativa, nel suo complesso, ha permesso di identificare e deferire alla competente Autorità Giudiziaria i due indagati, responsabili di almeno tre furti con scasso: quello tentato il primo giugno in una tabaccheria di Ancona, quello a Rimini del 7 giungo e quello nella tabaccheria di Porto San Giorgio.

I poliziotti hanno rintracciato l’indagato di origini rumene nella propria abitazione nell’hinterland anconetano e, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto presso la Casa Circondariale di Montacuto dove, nella circostanza, hanno notificato la medesima Ordinanza del GIP di Ancona anche al correo di origine polacche, già detenuto presso la stessa struttura.