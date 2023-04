Auto contro un pullman: 40enne in ospedale, illesa la figlia di 6 anni

RECANATI Auto contro un pullman, una donna trasportata all'ospedale di Torrette in eliambulanza. L'allarme è scattato in via Nazario Sauro a Recanati, intorno alle 14.30. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, i due mezzi si sarebbero scontrati all'altezza di una curva. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la 40enne di Montelupone alla guida dell'auto. Con lei anche la figlia di sei anni rimasta illesa. L'automobilista è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.