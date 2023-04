Scontro frontale tra due auto: un ferito portato all'ospedale di Torrette

RECANATI - Scontro a Recanati tra due auto: e successo stamattina, in via Addolorata. Per cause in corso di accertamento, da parte dei carabinieri di Civitanova intervenuti sul posto, due auto si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio un uomo di 77 anni che è stato soccorso dagli operatori del 118. I sanitari hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per trasportare il ferito all'ospedale di Torrette ad Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita.