ASCOLI - Una gigantografia di Casagrande accoglierà i tifosi dell’Ascoli all’ingresso della nuova curva sud. È stato il sindaco Marco Fioravanti a rivelare quello che sarà un elemento distintivo del settore che accoglierà il cuore pulsante dei sostenitori bianconeri. Nel progetto preliminare redatto dall’Arengo è prevista la realizzazione di gigantografie di coloro che hanno fatto grande la storia del club che il prossimo 1 novembre compirà 125 anni. Tra questi ci sarà anche quella del centravanti brasiliano che i tifosi ascolani hanno consacrato come il più forte attaccante di tutti i tempi a vestire la maglia bianconera.



E proprio il 1 novembre, in occasione dei festeggiamenti e di una serata al teatro Ventidio Basso organizzati dall’amministrazione comunale, verrà svelato ufficialmente il progetto del nuovo settore che, da quanto si apprende, dovrebbe contenere circa quattromila spettatori. La nuova curva sud, che di fatto sarà una gradinata, verrà realizzata a ridosso del terreno di gioco, allineandosi con la tribuna Mazzone. Inoltre, non sono previsti spazi, siano essi commerciali o di altra destinazione, al di fuori di quelli che saranno i locali tecnici e di servizio.



Il primo cittadino ha tracciato anche la road map che dovrebbe portare da qui a giugno prossimo all’avvio dei lavori. L’intenzione è quella, entro il prossimo mese di ottobre, di affidare l’appalto integrato all’impresa che, oltre a garantire la costruzione del settore, dovrà provvedere alla redazione del progetto definitivo del nuovo settore i cui costi di realizzazione saranno superiori ai 5,3 milioni di euro. L’Arengo, dunque, conta di ottenere entro la prossima primavera il via libera per consentire l’inizio dei lavori subito dopo la fine del campionato appena iniziato. Prosegue, dunque, l’opera di risanamento dello stadio Del Duca che ora può contare anche su un impianto di illuminazione costato 700mila euro che si era reso necessario per poter iscrivere la squadra al campionato di Serie B.



Intanto, a luglio è stata rinnovata la convenzione con la quale il Comune affida la gestione dello stadio Del Duca all’Ascoli Calcio per i prossimi dieci anni, fino al 2033. Nella nuova convenzione, la società di corso Vittorio avrà la possibilità di gestire tutti gli spazi pubblicitari, sia interni che esterni dell’impianto sportivo. E nell’ottica di creare uno stadio sempre più moderno e in grado di rispondere alle esigenze delle società, il club bianconero ha chiesto una variante all’amministrazione comunale per poter realizzare 14 nuovi skybox che si andrebbero ad aggiungere a quelli già a disposizione in tribuna coperta. I nuovi verrebbero realizzati al posto del parterre sotto la tribuna, a ridosso del terreno di gioco e dietro le panchine. Anche in questo caso, l’intenzione della società, una volta ottenute le autorizzazioni, è quello di realizzare i lavori durante la prossima estate in maniera tale di avere a disposizione i nuovi spazi per l’inizio del campionato 2024/2025 da destinare a chi vorrà vedere la partita da una postazione privilegiata.