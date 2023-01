SANT’OMERO - Un altro brutto incidente nel Teramano, stavolta sulla strada provinciaLe 12 a Sant’Omero. Ad uscirne quasi miracolato un 41enne volato giù da una scarpata con l’auto all’altezza di una curva. Dopo una carambola di circa sei metri, il mezzo si è fermato su un fianco contro un albero, vicino ad un’abitazione.



L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di mercoledì sera quando una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, con l’ausilio di un’autogru invita sul posto dal Comando di Ascoli Piceno, è stata chiamata per prestare soccorso. La Suzuki Vitara era condotta da un 41enne di Nereto che ha riportato traumi che hanno reso necessario il suo trasporto all’ospedale di Sant’Omero dove è arrivato con un’ambulanza del 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura incidentata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Corropoli per effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari. Ieri mattina, invece, intorno alle 8, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Teramo, è intervenuta per un incidente stradale in via Della Pace, a Mosciano Stazione.

Il tombino come un trampolino



Nello schianto è rimasta coinvolta una BMW 430 condotta da un 44enne che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è finita fuori strada centrando un tombino e, dopo essersi impennata, ha terminato la corsa contro un albero sul bordo della carreggiata. A causa del violentissimo impatto, l’uomo alla guida dell’auto ha riportato traumi e ferite che hanno reso necessario il suo trasporto presso l’ospedale di Teramo per gli accertamenti e le cure del caso. I vigili del fuoco hanno estratto l’infortunato dall’abitacolo dell’auto, tagliando il tettuccio con la cesoia idraulica e successivamente hanno collaborato con il personale sanitario del 118 di Giulianova per portare i primi soccorsi e hanno messo in sicurezza il mezzo. La polizia stradale quella locale hanno provveduto anche a regolare il traffico che è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di intervento. Due incidenti piuttosto spettacolari ma che, per fortuna, non hanno avuto un tragico epilogo. A differenza di quanto accaduto lunedì lungo la Bonifica del Salinello dove ha perso la vita un papà di soli 22 anni.