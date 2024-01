POTENZA PICENA - Ancora cinque mesi all’appuntamento elettorale per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, ma il primo cittadino, Noemi Tartabini, non scioglie la riserva su una eventuale ricandidatura. Tira dritto verso gli obiettivi prefissati insieme alla sua giunta che vedono in ballo ingenti risorse pubbliche. «Sono concentrata ad amministrare - dice - perché ci sono tante situazioni da portare avanti e la concentrazione è massima su questo. La campagna elettorale non deve riguardare gli ultimi mesi della fine del mandato ma tutto il percorso: è la dimostrazione di un lavoro costante».

E a proposito di lavoro costante, Tartabini sottolinea come il mandato abbia riguardato un impegno «di semina e raccolta per intercettare finanziamenti e lavorare alle progettazioni. Sono due fasi che si vedono poco, ma che presto spiccheranno il volo, mostrando i risultati concreti del lungo lavoro amministrativo e politico». Partendo da Potenza Picena «i due lavori più importanti riguarderanno la riqualificazione della piazza e il restyling della torre civica. Ci saranno poi la riattivazione del servizio di biblioteca e l'inizio dei lavori per i nuovi spogliatoi al centro sportivo di San Girio. Non mancheranno altre progettazioni come quella per la riqualificazione dell'asilo nido di Potenza Picena e dell'ex convento di Sant'Agostino che ora ospita gli uffici comunali. Inoltre è in programma la riapertura dell'ex cinema Aurora dove i lavori sono in corso e per motivi tecnici si sono prolungati, ma contiamo di finirli entro l'inizio dell’estate».

Gli interventi

Imminente anche la partenza di altri interventi a Porto Potenza, a cominciare dalla «demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia per cui abbiamo fatto una assemblea pubblica nei giorni scorsi. C’è anche l’inizio del cantiere all’ex cinema Floridia e l’avvio della demolizione di una parte dell'ex scuola elementare di piazza Douhet dove sorgerà un parcheggio e la riqualificazione della parte restante dove sorgeranno spazi polivalenti. Andremo avanti con la progettazione della scuola media di Porto Potenza e la riapertura imminente del palazzo comunale che è stato oggetto di miglioramento sismico, abbattimento di barriere architettoniche e nuovi impianti». Novità che riguardano pure la viabilità: «Saranno restaurati i marciapiedi su entrambi i lati di via Aprutina, con la relativa regimentazione delle acque. A Potenza Picena, invece, sarà riqualificata l'area di via Le Rupi con i fondi regionali e una compartecipazione comunale. È poi arrivato il progetto definitivo per la realizzazione della congiunzione tra via Beethoven e via Olimpia con relativi parcheggi e pista ciclabile». Non solo lavori pubblici, ma anche progetti rivolti alla comunità: «Saranno attivate iniziative che riguardano il sociale come l'educativa di strada: un tipo di intervento a favore dell'adolescenza». Uno sguardo al turismo: «Stiamo portando avanti tutta la procedura necessaria per iniziare i lavori di difesa della costa a Sud e continueremo a collaborare in sinergia con le associazioni del territorio».