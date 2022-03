Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena: «Idea preoccupante. Ma niente barriere, creano solo danni»

Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena, anche lei convocata dalla Regione per il potenziamento della linea ferroviaria. Cosa ne pensa dell’aumento dei passaggi dei treni merci fino a 176 al giorno?

«Se così fosse è davvero preoccupante, soprattutto per chi abita a ridosso della ferrovia. Sarebbe imbarazzante il solo pensiero. In quel caso servirebbero anche le barriere antirumore».



Lei è favorevole?

«Siamo assolutamente contrari perché creano un danno al paesaggio».

Siete preoccupati?

«La preoccupazione c’è, ma ci faremo sentire. Credo che anche la Regione la pensi come noi, poiché la ferrovia attraversa città votate al turismo».

C’è poi l’ipotesi arretramento della ferrovia.

«Ci è stato anticipato dall’assessore regionale Baldelli che ci ha chiesto anche di fornire le nostre osservazioni».

Cosa ne pensa?

«Ho dei dubbi perchè dobbiamo capire bene cosa significa questo cambiamento. Da un lato, se venisse arretrata, sarebbe un vantaggio per poter realizzare molti progetti lungo l’attuale ferrovia; dall’altro però credo sia troppo impattante sulle colline. Potrebbe cambiare la morfologia del territorio e creare un danno a chi ha deciso di comprare casa proprio per godere del panorama. Non siamo contrari all’ipotesi dell’arretramento, ma prima vogliamo capire cosa significa farlo».

Qual è il rapporto della città con la ferrovia?

«Ora non passano molti treni e non abbiamo mai avuto segnalazioni o lamentele. Chi ha deciso di abitare in prossimità della ferrovia è consapevole del rumore, ma sarebbe una cosa diversa se dovessero cambiare le carte in tavola».



