Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia: «Ogni battaglia deve essere fatta insieme da tutti i Comuni»

Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, è preoccupato per il maggior passaggio di treni merci?

«Non ne conosco i dettagli e prima di esprimermi voglio capire di quale tipo di impatto stiamo parlando. Preferisco documentarmi attentamente nella riunione prevista per domani (oggi ndr) per avere un quadro più chiaro».



Se dovessero aumentare in maniera significativa i passaggi dei treni merci, in una città che ha la maggior parte degli alberghi tra la ferrovia e il lungomare, pensa di opporsi?

«Non sarebbe un problema solo di Senigallia ma di molti altri comuni costieri quindi, se così fosse, credo che qualsiasi battaglia debba essere intrapresa insieme».

Il sindaco di Pesaro ha annunciato una variante per l’arretramento della ferrovia, per Senigallia non è possibile?

«Sapevo, anche dalle precedenti riunioni, che il potenziamento della ferrovia non prevedeva l’arretramento che, ovviamente, anche noi avremmo voluto. Se verrà concesso a Pesaro chiederemo che avvenga anche per Senigallia, che deve convivere con un tracciato fortemente penalizzante».

Rispetto alle richieste avanzate per mitigare l’impatto del potenziamento della rete qualcosa è stato concesso?

«Ancora non lo so, avevamo chiesto otto strutture, tra cui sette sottopassi e un sovrappasso, per collegare la Statale al lungomare».

Quali avrebbero la priorità?

«Quelle del porto che attualmente non ha un collegamento, per noi sono indispensabili sia l’allargamento del sottopasso di via Mamiani che il sovrappasso per consentire, in caso di allagamenti, di raggiungerlo».

È la soluzione migliore in assoluto?

«La migliore sarebbe il trasferimento del tracciato della ferrovia che chiederemo anche noi se verrà presa in considerazione per qualche città».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA