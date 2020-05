Sospiro di sollievo per due bambini, l'annuncio della sindaca: «Sono guariti, sensazione bellissima»

POTENZA PICENA - Guariti dopo mesi di apprensione due bambini di Potenza Picena risultati positivi al virus.

Si è ricevuta dalla famiglia la bellissima notizia che dopo un lunghissimo periodo di quarantena a causa del Covid-19, finalmente due bambini sono risultati negativi ai tamponi. È stata una bellissima notizia», l’annuncio del sindaco Noemi Tartabini sui suoi canali social. I due bambini, un maschietto e una femminuccia, sono cugini ed erano risultati positivi al virus circa due mesi fa.



Le famiglie attendevano l’esito del doppio tampone negativo per dichiarare ufficialmente la guarigione dei due cugini e proprio nella giornata di giovedì hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. I due minori, che sono sempre stati in buone condizioni e per i quali non è mai stato necessario il trasferimento in ospedale, hanno passato il periodo di isolamento nelle rispettive abitazioni. «Due famiglie duramente provate dal Covid ma fortunatamente tutto è finito per il meglio», ha aggiunto il primo cittadino di Potenza Picena Tartabini. Una bella notizia per il Comune potentino che ha potuto tirare un sospiro di sollievo per i due cuginetti dopo mesi di apprensione. Al momento a Potenza Picena sono 42 le persone ancora positive mentre 58 i cittadini che si trovano in isolamento fiduciaria.

