Sindaca incinta, ma tappezzano la città di volantini con lei a testa in giù: due denunciati per minacce

POTENZA PICENA - Minacce choc alla sindaca di Potenza Picena Noemi Tartabini, individuati e denunciati dalla polizia i due autori delle intimidazioni

É successo il 24 aprile scorso alla vigilia della Festa della Liberazione, quando Potenza Picena fu tappezzata di volantini raffiguranti la sindaca di Noemi Tartabili (Fdi), che in quel periodo era anche incinta, a testa in giù con la scritta «Credere, ubbidire, penzolare» con chiaro riferimento a Piazzale Loreto. Le indagini hanno permesso di individuare due persone, tra i 35 e 40 anni, gravitanti in ambienti di sinistra, denunciati per minaccia aggravata.

