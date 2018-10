Guida sotto l'effetto di cocaina e si schianta Ghanese denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Finisce fuori strada con la sua auto: guidava sotto effetto di cocaina. I carabinieri del Norm della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, hanno denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti un ventiduenne ghanese, operaio regolare sul territorio nazione, residente a Macerata, protagonista suo malgrado di un incidente avvenuto lungo la Provinciale 571 lunedì scorso. Erano circa le 2.30 di quella notte quando il giovane era stato soccorso dal personale medico e sanitario del 118, dopo aver avuto un incidente. Secondo quanto ricostruito il ghanese, rimasto ferito, aveva fatto tutto da solo, mentre era al volante della sua Opel Corsa.Era stato medicato e poi trasportato a bordo di una ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta dove, dopo le cure mediche del caso, era stato anche sottoposto ad accertamenti circa le condizioni psico-fisiche con le quali si era messo alla guida della sua vettura. Dagli accertamenti clinici l’operaio è risultato positivo al test delle sostanze stupefacenti, confermando i sospetti che avevano i militari dell’Arma intervenuti sul posto. In modo particolare, come si diceva, era positivo alla cocaina. Per questa ragione nella prima mattinata di ieri il ventiduenne ghanese è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. La sua patente di guida è stata ritirata.