POTENZA PICENA - «Sperperi e inefficienze del Comune di Potenza Picena al vaglio della Corte dei Conti». Va all’attacco il consigliere dem Enrico Garofolo contro la giunta guidata dal sindaco Noemi Tartabini. Nel mirino del rappresentante del Pd l’impianto fotovoltaico nella struttura scolastica cittadina.



«L’incredibile vicenda dell’impianto fotovoltaico installato nel 2017 in occasione della ristrutturazione della scuola media Leonardo Da Vinci e a oggi non ancora allacciato alla rete finisce all’attenzione della Corte dei Conti». Esordisce Garofolo. A segnalarla con un esposto i tre gruppi consiliari di minoranza: Partito democratico, Civico 49 e Movimento 5 Stelle che, dopo aver ricostruito la questione consultando gli atti amministrativi che si sono susseguiti, hanno ritenuto di sottoporre alla verifica della Corte le responsabilità di quello che «appare un vero e proprio danno erariale al Comune di Potenza Picena e quindi ai suoi cittadini». Poi ripercorre la vicenda: «Nel 2017, in occasione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola media di Potenza Picena, fu realizzato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 19 kw e di importo di oltre 30mila euro. Tra dimenticanze e iniziative inconcludenti delle amministrazioni Acquaroli prima e Tartabini poi arriviamo ad oggi con l’impianto non ancora allacciato alla rete con conseguente mancata riduzione dei costi a carico della cittadinanza e probabile assenza di interventi di manutenzione dell’impianto realizzato e mai sfruttato». Secondo il consigliere dem, infatti, questo sarebbe il momento migliore per utilizzare l’impianto. «Viviamo in anni in cui l’attenzione alla produzione di energia pulita e rinnovabile per contrastare i drammatici cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è di estrema attualità e vede una sensibilità sempre crescente delle istituzioni e dei cittadini». È per questo che non utilizzarlo significa - per il democrat - «un ulteriore fallimento della giunta Tartabini-Casciotti che anche in questo caso, invece di dare il buon esempio, non fa che scrivere una nuova pagina di inefficienza e di cattiva amministrazione. Speriamo almeno che la stessa storia non si ripeta anche nella nuova scuola elementare di Porto Potenza Picena inaugurata ad inizio aprile 2022 e con l’impianto fotovoltaico realizzato e non ancora allacciato alla rete per tutto l’anno scolastico passato».