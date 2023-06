Come cambiano i concorsi pubblici: solo prove orali, assunzioni in sei mesi, digitalizzazione. Tutte le novità del decreto Pa

Il decreto Pa, che martedì ha incassato la fiducia alla Camera, e oggi attende il via libera finale di Montecitorio prima di passare al Senato, ridisegna attraverso l'emendamento del governo le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici. Tempi più brevi (il processo di selezione dovrà essere concluso entro sei mesi), niente prova orale fino al 31 dicembre 2026 per le posizioni "non apicali", prove interamente idigitalizzate e una clausola di equilibrio di genere. Nel decreto non solo concorsi. Limitazione dei controlli della Corte di Conti sul Pnrr, cancellazione della parola 'razza' dagli atti della Pa e la possibilità per i forestali di usare lo spray al peperoncino contro gli orsi. Di seguito le novità per quanto riguarda le assunzioni nella Pa e le principali misure del provvedimento.